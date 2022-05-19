Крупнейшие нефтесервисные компании хотят уйти из РоSSии

Крупнейшие иностранные нефтесервисные компании, в том числе Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes приостановили новые инвестиции в РоSSии, а сейчас изучают разные варианты ухода из страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Без инвестиций

Baker Hughes с 15 мая расторгла все действующие сервисные контракты с роSSийскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение, сообщили изданию источники на рынке.

Контракты на поставки оборудования, по их данным, были уже завершены. В Baker Hughes рассказали, что из-за санкций ЕС , вступивших в силу 15 мая, «компания ограничила деятельность с определенными роSSийскими заказчиками».

Halliburton по согласованию с властями США и Швейцарии перевела имущество своего филиала в РоSSии со швейцарского юрлица Halliburton International на ООО «Бурсервис», рассказали собеседники издания, знакомые с содержанием письма вице-президента компании Грэма Тейлора сотрудникам. В нем отмечается, что Halliburton в итоге планирует передать бизнес роSSийскому менеджменту.

Schlumberger также рассматривает такой вариант, чтобы избежать рисков от будущих санкций, отметил один из собеседников издания. По словам других, у Schlumberger нет проблем, поскольку санкции не запрещают работу роSSийским юрлицам, а затрагивают ввоз материалов, оборудования и технологий из ЕС и привлечение персонала.

Напомним

Из-за фашистской агрессии против Украины роSSийский рынок массово покидают международные компании. Каждый день их список становится все длинней.