В РоSSии сообщили о первой с 1991 года дефляции
В июне по сравнению с маем цены в РоSSии снизились на 0,35%, ранее дефляция не была зафиксирована ни разу с 1991 года. Об этом говорится в данных Росстата.
В годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1 % в мае до 15,9 %.
Причина
Основной причиной стало снижение цен на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 9,6%. Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,4%.
РоSSийские эксперты объясняют это снижением потребительского спроса и укреплением рубля, что сказалось на стоимости товаров, чувствительных к курсу. При этом вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала.
Что такое дефляция
Это ситуация, когда в течение определенного промежутка времени падает уровень цен в экономике. Простыми словами, дефляция — это повышение покупательной способности национальной валюты.
Последствия дефляции
- Снижение потребительского спроса или отсроченный спрос, ведь люди ожидают еще большего понижения цен и не спешат покупать товары и услуги. Так что цены падают еще ниже.
- Падение производства, следящее за падением спроса.
- Закрытие предприятий, заводов, которые не могут «удержаться на плаву» из-за падения спроса.
- Массовый рост безработицы из-за банкротства компаний и сокращения штатов. Как следствие, падение доходов населения.
- Массовый отток инвестиций, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике страны.
- Многие активы обесцениваются.
- Банки прекращают кредитование бизнеса и населения или дают деньги под баснословно высокий процент.