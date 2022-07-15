Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора, химической и обрабатывающей промышленности РоSSийской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Канады.

Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии
Фото: pixabay.com

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (РоSSия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг роSSийской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе.

Канадским гражданам и компаниям запрещено оказывать услуги РФ или любому лицу в РоSSии, связанные с:

  • производством основных металлов;
  • автомобилей;
  • прицепов и полуприцепов;
  • компьютерной и электронной продукции;
  • оптической продукции;
  • наземного транспорта;
  • транспортного оборудования;
  • трубопроводов.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ и Беларуси.





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