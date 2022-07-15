Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора, химической и обрабатывающей промышленности РоSSийской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Канады.

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«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (РоSSия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг роSSийской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе.

Канадским гражданам и компаниям запрещено оказывать услуги РФ или любому лицу в РоSSии, связанные с:

производством основных металлов;

автомобилей;

прицепов и полуприцепов;

компьютерной и электронной продукции;

оптической продукции;

наземного транспорта;

транспортного оборудования;

трубопроводов.

Напомним