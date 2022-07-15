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2022-07-15
Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора, химической и обрабатывающей промышленности РоSSийской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Канады.
Фото: pixabay.com
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (РоSSия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг роSSийской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе.
Канадским гражданам и компаниям запрещено оказывать услуги РФ или любому лицу в РоSSии, связанные с:
- производством основных металлов;
- автомобилей;
- прицепов и полуприцепов;
- компьютерной и электронной продукции;
- оптической продукции;
- наземного транспорта;
- транспортного оборудования;
- трубопроводов.
Напомним
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ и Беларуси.