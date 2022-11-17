Канада надасть $34 млн військової допомоги Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила про надання Україні військової допомоги у розмірі $34 млн. Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Канади.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги відповідає нагальним пріоритетам, визначеним Україною.

Зокрема, Канада надасть:

близько $5 мільйонів на продовження надання найважливіших супутникових знімків для ЗСУ;

понад $18 мільйонів на додаткові безпілотні камери високої роздільної здатності;

до $10 мільйонів на додаткове зимове спорядження для підтримки ЗСУ, включаючи портативні обігрівачі, термоковдри та спальні мішки.

Ця допомога надається з наявних фондів і доповнює додаткову військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів доларів, про яку прем'єр-міністр Канади оголосив у понеділок, 14 листопада.

«Канада непохитна у своєму прагненні допомогти Україні захиститися від незаконного та невиправданого вторгнення Путіна. Сьогоднішня заява ще більше допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби, оскільки вона продовжує досягати прогресу у звільненні своєї території. Військовий внесок Канади, включаючи навчання, обладнання та транспорт, є невід'ємною частиною контрнаступу України, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», - заявила Ананд.