Британія та Канада надали гарантії більш ніж на 90 млн євро за кредитами ЄБРР для Нафтогазу та Укренерго

Уряди Великобританії та Канади підтримають кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для Нафтогазу та Укренерго на загальну суму понад 90 млн євро. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР, повідомляє Укрінформ.

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Канада підписала гарантію на 36,5 млрд євро, щоб підтримати кредит ЄБРР для НАК «Нафтогаз України» на 300 млн євро.

«Цією кредитною гарантією у розмірі 36,5 млн євро Канада підтримує ЄБРР у наданні кредиту у розмірі 300 млн євро, який допоможе Україні придбати необхідне паливо до зими. Канада твердо переконана, що Україна має виграти цю війну, щоб захистити свій суверенітет, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок», — заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Своєю чергою, уряд Великобританії надає гарантію на 54,4 млн євро для кредиту ЄБРР для Укренерго, що допоможе забезпечити роботу української енергосистеми.

«Велика Британія та ЄБРР продовжують підтримувати Україну не лише на словах, а й діями. Ці гроші допоможуть забезпечити світло в будинках в Україні протягом найближчих місяців і залучити необхідні кошти для влади України в той час, коли вона продовжує боротьбу з протиправним вторгненням Путіна», — заявив голова британського Мінфіну Квазі Квартенг.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав про те, що в четвер, 13 жовтня, в Україну надійшло $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Раніше