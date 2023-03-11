Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі

У 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на $45 млн і сталі на $213 млн, інформує ZN.ua.

Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі
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Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі, повідомляє Міністерство фінансів Канади з посиланням на заяву міністра фінансів Христі Фріланд.

Росія не зможе отримувати гроші від Канади за необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Під заборону потрапила вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.

Канадський Мінфін наголошує, що нові санкції ще більше знизять доходи Росії, необхідні для оплати війни проти України.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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