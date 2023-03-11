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2023-03-11
Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі
У 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на $45 млн і сталі на $213 млн, інформує
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Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі,
Росія не зможе отримувати гроші від Канади за необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Під заборону потрапила вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.
Канадський Мінфін наголошує, що нові санкції ще більше знизять доходи Росії, необхідні для оплати війни проти України.
Анастасія Дейна, ZN.ua