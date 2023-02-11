Канада випустила срібну монету-писанку з трипільськими мотивами та Єлизаветою II

Номінал монети 20 канадських доларів, а вартість – близько 139,95 канадського долара, інформує ZN.ua.

У Канаді випустили срібну монету у формі писанки і з трипільськими мотивами. Всі виручені від її продажу гроші передадуть Україні. Про це повідомили на сайті Королівського канадського монетного двору.

Реверс монети кольоровий і на ньому зображений «глибоко символічний художній стиль, що сягає корінням у стародавню традицію».

«Дизайн і образи срібної монети-писанки вшановують непорушний і незаперечний зв’язок із Матір’ю-Землею, який мистецтво писанкарства відобразило й шанувало у своїй вічній традиції та історії. Це спадщина Трипільської культури, знайдена тисячі років тому на сучасній українській землі. Королівський монетний двір Канади визнає та вшановує цю спадщину, випускаючи цей шедевр дизайну і традицій», – наголосили в монетному дворі.

Реверс монети створила художниця Наталі Кіт. Вона виконана в природних тонах, схожих до тих, які використовували трипільці у своєму розписі.

«Натхненням для дизайну цієї писанки послужили збережені глиняні вироби цього періоду неоліту, зокрема трипільські амфори, які колись використовувалися для зберігання земельних багатств, і тому трипільські писанки переважно мають колір червоної глини, чорний, коричневий і вохристий кольори», – розповіли в монетному дворі.

На срібному аверсі монети зображений профіль Королеви Сполученого Королівства та 14 країн Співдружності Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року на 96-му році життя і після 70 рекордних років перебування на троні.

Номінал монети 20 канадських доларів, а вартість – близько 139,95 канадського долара.

Монета виявилась дуже популярною серед колекціонерів і її розкупили за кілька днів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
ЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в УкраїнуЄС у чотири рази збільшить постачання електроенергії в Україну
The Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефектуThe Economist: Санкції ЄС проти нафтопродуктів з Росії почали працювати, але не варто чекати великого ефекту
Блок рекламы


Похожие новости
Канада надасть $34 млн військової допомоги УкраїніКанада надасть $34 млн військової допомоги Україні
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Канада випустить облігації для підтримки УкраїниКанада випустить облігації для підтримки України
Британія та Канада надали гарантії більш ніж на 90 млн євро за кредитами ЄБРР для Нафтогазу та УкренергоБританія та Канада надали гарантії більш ніж на 90 млн євро за кредитами ЄБРР для Нафтогазу та Укренерго
Канада купує Westinghouse Electric за $7,88 мільярдаКанада купує Westinghouse Electric за $7,88 мільярда
Канада ввела санкції проти 43 російських олігархівКанада ввела санкції проти 43 російських олігархів
Альтернатива газу з РФ: Німеччина і Канада розширюють співпрацю щодо постачань "зеленого" воднюАльтернатива газу з РФ: Німеччина і Канада розширюють співпрацю щодо постачань "зеленого" водню
Канада запровадила додаткові санкції проти РосіїКанада запровадила додаткові санкції проти Росії
Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSииКанада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии
Канада ввела запрет на импорт роSSийского золотаКанада ввела запрет на импорт роSSийского золота
Последние новости
Подгружаем последние новости