Канада випустила срібну монету-писанку з трипільськими мотивами та Єлизаветою II

У Канаді випустили срібну монету у формі писанки і з трипільськими мотивами. Всі виручені від її продажу гроші передадуть Україні. Про це повідомили на сайті Королівського канадського монетного двору.

Реверс монети кольоровий і на ньому зображений «глибоко символічний художній стиль, що сягає корінням у стародавню традицію».

«Дизайн і образи срібної монети-писанки вшановують непорушний і незаперечний зв’язок із Матір’ю-Землею, який мистецтво писанкарства відобразило й шанувало у своїй вічній традиції та історії. Це спадщина Трипільської культури, знайдена тисячі років тому на сучасній українській землі. Королівський монетний двір Канади визнає та вшановує цю спадщину, випускаючи цей шедевр дизайну і традицій», – наголосили в монетному дворі.

Реверс монети створила художниця Наталі Кіт. Вона виконана в природних тонах, схожих до тих, які використовували трипільці у своєму розписі.

«Натхненням для дизайну цієї писанки послужили збережені глиняні вироби цього періоду неоліту, зокрема трипільські амфори, які колись використовувалися для зберігання земельних багатств, і тому трипільські писанки переважно мають колір червоної глини, чорний, коричневий і вохристий кольори», – розповіли в монетному дворі.

На срібному аверсі монети зображений профіль Королеви Сполученого Королівства та 14 країн Співдружності Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року на 96-му році життя і після 70 рекордних років перебування на троні.

Номінал монети 20 канадських доларів, а вартість – близько 139,95 канадського долара.

Монета виявилась дуже популярною серед колекціонерів і її розкупили за кілька днів.