Україна та Канада домовилися оновити Угоду про вільну торгівлю

Головним принципом роботи стане «дозволено все, що не заборонено».

Сьогодні, 11 квітня, під час робочого візиту до Канади Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали спільну декларацію щодо оновлення Угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною. Про це повідомив у Telegram очільник українського уряду, інформує ZN.ua.

Україна та Канада домовилися оновити Угоду про вільну торгівлю
© Мінекономрозвитку/Twitter

Прем’єр каже, що Угода забезпечить максимальну лібералізацію ринків: «У відкритті ринків переходимо на принцип роботи «дозволено все, що не заборонено». Всі заборони й винятки ретельно визначені та регулюються статтями угоди».

Оновлено буде, зокрема, розділ про цифрову торгівлю. Буде забезпечена свобода транскордонної передачі інформації, свобода вибору місця розташування обладнання, свобода вихідного коду та відкритий доступ до Інтернету. «Для України, яка є одним із лідерів ІТ-сектору в Європі, це відкриває чудові можливості», - підкреслив прем’єр і нагадав, що Україна вже має Угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією.

Важливо, що після підписання угоди український бізнес зможе експортувати продукцію до Канади без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні та включає країну до глобальних виробничих ланцюгів.

Раніше повідомлялося про робочий візит прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Канади.


Іван Шевчук, ZN.ua





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