15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes

15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни, пише Forbes.

15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Фото: delo.ua

Що відомо

Росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. Решта ракет — «Калібр», які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години.

Чіткого розподілу за кількістю і типами у Повітряних силах не повідомили.

За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня, — $700 млн. Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 — $13 млн, «Калібр» — $6,5 млн, Х-555 — $4 млн.

Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, — $400 700 млн.

До цього один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст України росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25 26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн, підрахував тоді Forbes. Вартість випущених тоді лише по Києву ракет становила $50 60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які, за підрахунками Forbes, коштували $7,5 млрд.





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