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2023-02-26
Канада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осіб
У санкційний перелік внесено кілька віце-прем'єр-міністрів та міністрів РФ, інформує
© Известия
Уряд Канади додав у списки санкцій майже 200 російських фізичних та юридичних осіб. Про це повідомив у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“Канада запроваджує нові санкції проти юридичних та фізичних осіб, причетних до війни Росії проти України. Ці нові обмежувальні заходи розширюють санкції, запроваджені минулого року”, - йдеться у поширеному прес-релізі.
Зазначається, що нові канадські санкції торкнуться 122 фізичних та 63 юридичних осіб, зокрема півсотні підприємств оборонної сфери. Серед фізичних осіб дружина колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва Світлана та їхній син Ілля.
Оксана Лебедина, ZN.ua