Канада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осіб

Уряд Канади додав у списки санкцій майже 200 російських фізичних та юридичних осіб. Про це повідомив у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Канада запроваджує нові санкції проти юридичних та фізичних осіб, причетних до війни Росії проти України. Ці нові обмежувальні заходи розширюють санкції, запроваджені минулого року”, - йдеться у поширеному прес-релізі.

Зазначається, що нові канадські санкції торкнуться 122 фізичних та 63 юридичних осіб, зокрема півсотні підприємств оборонної сфери. Серед фізичних осіб дружина колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва Світлана та їхній син Ілля.