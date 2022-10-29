Новостей.COM ⇒
2022-10-29
Канада випустить облігації для підтримки України
З терміном на 5 років.
© unsplash/kedar9
Канадський уряд випустить п'ятирічні облігації для фінансової підтримки України - Ukraine Sovereignty Bonds,
Кошти від облігацій спрямують на допомогу українському уряду у наданні основних послуг українцям, таких як пенсії, закупівля палива напередодні зими тощо.
Надходження від цих п'ятирічних облігацій будуть спрямовані безпосередньо в Україну через рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), і доповнять фінансову допомогу, надану урядом Канади Україні цього року на суму 2 млрд канадських доларів.
Анастасія Дейна, ZN.ua