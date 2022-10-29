Канада випустить облігації для підтримки України

З терміном на 5 років.

Канада випустить облігації для підтримки України
© unsplash/kedar9

Канадський уряд випустить п'ятирічні облігації для фінансової підтримки України - Ukraine Sovereignty Bonds, повідомив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на Конгресі українських канадців у Вінніпегу в п'ятницю.

Кошти від облігацій спрямують на допомогу українському уряду у наданні основних послуг українцям, таких як пенсії, закупівля палива напередодні зими тощо.

Надходження від цих п'ятирічних облігацій будуть спрямовані безпосередньо в Україну через рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), і доповнять фінансову допомогу, надану урядом Канади Україні цього року на суму 2 млрд канадських доларів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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