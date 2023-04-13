Канада готуватиме паливо для українських АЕС з української сировини

Росію потіснять із ядерного світового ринку.

Сьогодні, 12 квітня, ДП «НАЕК «Енергоатом» підписало з канадською компанією САМЕСО Меморандум про співробітництво в урановидобувній галузі, повідомляє сайт Міністерства енергетики України, інформує ZN.ua .

САМЕСО буде залучена для технічної підтримки й розвитку в Україні ефективного та конкурентного уранового виробництва задля забезпечення повної потреби «Енергоатому» в урановому оксидному концентраті.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, співпраця між компаніями дозволить залучити ресурс для модернізації та розвитку виробничої інфраструктури Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого на Дніпропетровщині. Міністр вважає, що це максимально позитивно вплине на розвиток урановидобувної галузі України.

Напередодні, 11 квітня «Енергоатом» та САМЕСО підписали «Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату». Ця угода була потрібна для того, щоб реалізувати програму використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України, йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Документ регламентує постачання уранової сировини з України до Канади. Зокрема, туди спрямовуватимуть весь урановий концентрат, що видобувається на СхідГЗК. Натомість канадці впродовж 2024–2035 років на 100% задовольнятимуть потреби українських АЕС у гексафториді природного урану. Ця сполука застосовується у збагаченні урану – основного процесу при виготовлені ядерного палива.

«Такі домовленості важливі для зміцнення енергетичної незалежності України», – підкреслив під час підписання меморандуму міністр енергетики Герман Галущенко. – «Разом з канадськими партнерами ми робимо вагомий крок до витіснення Росії зі світових ринків ядерного палива».