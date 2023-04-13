Канада готуватиме паливо для українських АЕС з української сировини

Росію потіснять із ядерного світового ринку.

Сьогодні, 12 квітня, ДП «НАЕК «Енергоатом» підписало з канадською компанією САМЕСО Меморандум про співробітництво в урановидобувній галузі, повідомляє сайт Міністерства енергетики України, інформує ZN.ua.

САМЕСО буде залучена для технічної підтримки й розвитку в Україні ефективного та конкурентного уранового виробництва задля забезпечення повної потреби «Енергоатому» в урановому оксидному концентраті.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, співпраця між компаніями дозволить залучити ресурс для модернізації та розвитку виробничої інфраструктури Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого на Дніпропетровщині. Міністр вважає, що це максимально позитивно вплине на розвиток урановидобувної галузі України.

Напередодні, 11 квітня «Енергоатом» та САМЕСО підписали «Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату». Ця угода була потрібна для того, щоб реалізувати програму використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України, йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Документ регламентує постачання уранової сировини з України до Канади. Зокрема, туди спрямовуватимуть весь урановий концентрат, що видобувається на СхідГЗК. Натомість канадці впродовж 2024–2035 років на 100% задовольнятимуть потреби українських АЕС у гексафториді природного урану. Ця сполука застосовується у збагаченні урану – основного процесу при виготовлені ядерного палива.

«Такі домовленості важливі для зміцнення енергетичної незалежності України», – підкреслив під час підписання меморандуму міністр енергетики Герман Галущенко. – «Разом з канадськими партнерами ми робимо вагомий крок до витіснення Росії зі світових ринків ядерного палива».


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Бізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставкахБізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставках
Блок рекламы


Похожие новости
Канада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й НацбанкуКанада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й Нацбанку
Україна та Канада домовилися оновити Угоду про вільну торгівлюУкраїна та Канада домовилися оновити Угоду про вільну торгівлю
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона«Мавка. Лісова пісня» зібрала в українських кінотеатрах майже 82 мільйона
Рік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковостіРік війни став для українських банків роком феноменальної прибутковості
Прибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустановПрибуток та резерви українських банків знову зросли – ТОП-10 фінустанов
Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталіКанада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
Естонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медициніЕстонці зібрали понад €135 тисяч на навчання українських військових тактичній медицині
Кризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупцівКризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупців
Последние новости
Подгружаем последние новости