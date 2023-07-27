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2023-07-27
Болгарська АЕС Kozloduy більше не використовуватиме російське ядерне паливо
Замість палива РФ АЕС використовуватиме американське.
Болгарська атомна електростанція Kozloduy з 2024 року не використовуватиме російське ядерне паливо. Замість нього АЕС використовуватиме американське паливо, про це
Болгарське агентство ядерного регулювання уклало угоду з Westinghouse на 10 років стосовно можливості використання палива американської компанії на п'ятому енергоблоці АЕС, де встановлений реактор ВВЕР-1000, зведений за радянською технологією.
Угоду сторони підписали ще у грудні 2022-го року. Паливо для болгарської АЕС постачатиметься із заводу у Вестеросі, Швеція.
Олександра Бритоусова, ZN.ua