Болгарська АЕС Kozloduy більше не використовуватиме російське ядерне паливо

Замість палива РФ АЕС використовуватиме американське.

Болгарська атомна електростанція Kozloduy з 2024 року не використовуватиме російське ядерне паливо. Замість нього АЕС використовуватиме американське паливо, про це повідомляє "Енергоатом". АЕС Kozloduy забезпечує Болгарію близько 34% національної електроенергії, інформує ZN.ua .

Болгарське агентство ядерного регулювання уклало угоду з Westinghouse на 10 років стосовно можливості використання палива американської компанії на п'ятому енергоблоці АЕС, де встановлений реактор ВВЕР-1000, зведений за радянською технологією.

Угоду сторони підписали ще у грудні 2022-го року. Паливо для болгарської АЕС постачатиметься із заводу у Вестеросі, Швеція.