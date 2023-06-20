General Electric більше не обслуговує газові турбіни на російських ТЕС

На наступному етапі припиняться поставки оригінальних запчастин для турбін GE.

Американська компанія General Electric через санкції припинила обслуговування газових турбін свого виробництва, встановлених на російських ТЕС. Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на "Комерсант" та представників компаній, інформує ZN.ua.

За словами представників компаній, GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із РФ. На наступному етапі, ймовірно, припиняться поставки оригінальних запчастин для турбін GE і Alstom, що належить їй, у тому числі лопаток.

GE припинила обслуговування газових турбін після набуття чинності новим пакетом санкцій США, який забороняє американським компаніям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам у РФ. Ремонти та заміна компонентів найбільш критичні для найпотужніших турбін, встановлених на ТЕС у Росії.

За повідомленням "Комерсанта", обсяг потужності енергоблоків з імпортними турбінами різних марок у Росії оцінюється у 25 ГВт, а частка їх виробітку в країні становить 17%. Але США і Євросоюз поки не вводили санкції, які прямо забороняють постачання в РФ компонентів для газових турбін.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомістьЗахист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість
Зеленський підписав закон, що дозволить націоналізувати колишній «Альфа-Банк»Зеленський підписав закон, що дозволить націоналізувати колишній «Альфа-Банк»
Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесуГетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу
Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війниУкраїна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови
Блок рекламы


Похожие новости
За два роки тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилась більш ніж удвічі - дослідженняЗа два роки тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилась більш ніж удвічі - дослідження
Санкції проти РФ: банки Казахстану, Вірменії та Гонконгу почали блокувати платежі російських компанійСанкції проти РФ: банки Казахстану, Вірменії та Гонконгу почали блокувати платежі російських компаній
До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рікДо держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
Польща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити КонституціюПольща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити Конституцію
Пошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – МіненергоПошкоджена енергосистема – єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення – Міненерго
Турецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонівТурецький винищувач 5-го покоління буде коштувати більше $100 мільйонів
У Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – МінфінУ Австрії вже заморозили близько 2 мільярдів євро російських активів – Мінфін
США інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються УкраїніСША інвестують у збільшення виробництва озброєнь, які постачаються Україні
Статки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позадуСтатки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позаду
Последние новости
Подгружаем последние новости