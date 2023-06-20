General Electric більше не обслуговує газові турбіни на російських ТЕС
На наступному етапі припиняться поставки оригінальних запчастин для турбін GE.
Американська компанія General Electric через санкції припинила обслуговування газових турбін свого виробництва, встановлених на російських ТЕС. Про це повідомляє "
За словами представників компаній, GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із РФ. На наступному етапі, ймовірно, припиняться поставки оригінальних запчастин для турбін GE і Alstom, що належить їй, у тому числі лопаток.
GE припинила обслуговування газових турбін після набуття чинності новим пакетом санкцій США, який забороняє американським компаніям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам у РФ. Ремонти та заміна компонентів найбільш критичні для найпотужніших турбін, встановлених на ТЕС у Росії.
За повідомленням "Комерсанта", обсяг потужності енергоблоків з імпортними турбінами різних марок у Росії оцінюється у 25 ГВт, а частка їх виробітку в країні становить 17%. Але США і Євросоюз поки не вводили санкції, які прямо забороняють постачання в РФ компонентів для газових турбін.