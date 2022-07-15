На аукцион выставили часы Гитлера. За них хотят выручить $4 миллиона (фото)

Часы Адольфа Гитлера, который впервые выставили на аукцион в США, могут уйти с молотка за $4 млн. Об этом свидетельствуют данные Alexander Historical Auctions.

На аукцион выставили часы Гитлера. За них хотят выручить $4 миллиона (фото)
Фото: Alexander Historical Auctions

Владелец аукционного дома Билл Панагопулос хочет выручить за лот от $2 до $4 млн. При этом стартовая цена часов составляет $1 млн.

Часы изготовила швейцарская фирма LeCoulture. На них изображены инициалы лидера нацистов, свастика и немецкий имперский орел.

На часах также указаны три даты:

  • день рождения Гитлера,
  • назначение его канцлером Германии,
  • день победы нацистской партии на выборах в 1933 году.

По данным Daily Mail, часы подарила Гитлеру в 1933 году нацистская партия, которую он возглавил после избрания канцлером Германии. В 1945 году французский солдат забрал часы из Бергхофа — горного дома Гитлера в Баварии, на юге Германии.

Французский солдат сержант Робер Миньо взял на себя вахту после штурма Бергхофа со своим подразделением. Они прибыли незадолго до американских войск и обнаружили, что резиденцию недавно покинули.

Затем солдаты грабили все, что могли унести в своих рюкзаках, причем личные вещи Гитлера были самыми ценными сувенирами.

Вернув часы во Францию, Миньо позже продал их своему двоюродному брату, чей внук теперь выставил семейную реликвию на аукцион.

Напомним

В Нормандии продавали личный бункер Гитлера, который был построен на острове Гернси в рамках системы защиты «Атлантической стены», за 155?000 фунтов стерлингов.





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