Япония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФ
Япония внесла в санкционный список 90 физических и юридических лиц из РоSSии и Беларуси. Также страна восходящего солнца ввела запрет на импорт золота из РФ. Об этом сообщает Минфин Японии.
Кто попал в санкционный список
Вице-премьер
Япония запретила экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы, в адрес 65 компаний из РоSSии и 25 — из Беларуси.
Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.
Также под санкции попали коллаборанты в Херсонской области — «глава» так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его «заместитель» Кирилл Стремоусов.
В список организаций, на которые распространятся санкции, внесли компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, в том числе ряд крупнейших авиазаводов, в частности, в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре.
В санкционный список также внесли СМИ — агентство SouthFront, медиагруппа Newsfront, ИА Inforos. Их счета в Японии будут заблокированы.
В числе белорусских организаций под санкциями оаказались — ОАО Агат-систем, ЗАО Белтехэкспорт, Минский завод колесных тягачей, ООО Оборонные инициативы и Внутренние войска МВД Беларуси.
Напомним, мир наложил санкции на полторы тысячи человек из РоSSийской Федерации.