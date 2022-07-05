Япония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФ

Япония внесла в санкционный список 90 физических и юридических лиц из РоSSии и Беларуси. Также страна восходящего солнца ввела запрет на импорт золота из РФ . Об этом сообщает Минфин Японии.

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Кто попал в санкционный список

Вице-премьер Р Ф Дмитрий Григоренко, председатель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, виолончелист и предприниматель, близкий друг Путина Сергей Ролдугин вместе с супругой, родственники олигарха Алексея Мордашова и сооснователь компании «Киевская площадь» Рик Нисанов.

Япония запретила экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы, в адрес 65 компаний из РоSSии и 25 — из Беларуси.

Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ .

Также под санкции попали коллаборанты в Херсонской области — «глава» так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его «заместитель» Кирилл Стремоусов.

В список организаций, на которые распространятся санкции, внесли компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, в том числе ряд крупнейших авиазаводов, в частности, в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре.

В санкционный список также внесли СМИ — агентство SouthFront, медиагруппа Newsfront, ИА Inforos. Их счета в Японии будут заблокированы.

В числе белорусских организаций под санкциями оаказались — ОАО Агат-систем, ЗАО Белтехэкспорт, Минский завод колесных тягачей, ООО Оборонные инициативы и Внутренние войска МВД Беларуси.

Напомним, мир наложил санкции на полторы тысячи человек из РоSSийской Федерации.