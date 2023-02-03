Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота

Експерти прогнозують спад попиту на золото у 2023 році, інформує ZN.ua.

Рекорд за 55 років: центробанки різних країн різко збільшили покупку золота

Центральні банки різних країн світу за підсумками минулого року придбали найбільше золота, починаючи з 1967 року. Про це повідомив голова фінансового комітету ВР Данило Гетьманцев.

"За даними Всесвітньої ради із золота, минулого року вони закупили 1136 тонн золота на загальну суму $70 млрд, встановивши новий історичний рекорд за 55 років спостережень", - розповів парламентарій.

Експерти вважають, що це пов'язано з упевненістю в тому, що дорогоцінний метал збереже свою вартість у неспокійні часи. Також перевагою цього інструменту є (на відміну від валют та облігацій) незалежність від політики будь-якого уряду чи емітента.

Уточнюється, що обсяги закупівель різко зросли у другому півріччі: упродовж липня-грудня світові ЦП придбали у власність 862 тонни золота, тоді як протягом першого півріччя – лише 274 тонни.

"Завдяки рекордному придбанню золота центральними банками світовий попит на нього зріс до 4741 тонни. Це на 18% більше, ніж у 2021 році, і найвищий річний показник із 2011 року", – зазначив Гетьманцев.


Олена Середа, ZN.ua





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