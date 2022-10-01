Канада ввела санкції проти 43 російських олігархів

Канада запроваджує додаткові санкції у зв'язку з неспровокованим та невиправданим вторгненням Росії в Україну, включаючи фіктивні референдуми та спробу анексії українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Франції.

"Плани президента Путіна з анексії території України не мають легітимності. Його кричущі порушення міжнародного права засновані на імперському уявленні про те, що його режим може перекроювати карту так, як йому заманеться. Голосування у Федеральних зборах Росії за інтеграцію українських територій - це спроба формалізувати завоювання президента Путіна за допомогою політичного театру. Цей фіктивний процес не змінить позиції Канади. Кордони не зміняться. Територія України залишиться за Україною", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Канада запроваджує заходи щодо 43 російських олігархів, представників фінансової еліти та членів їхніх сімей; так званий орган управління у Херсоні; та 35 підтримуваних Росією високопосадовців у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Грунтуючись на аналогічних заходах, які Канада вже запровадила щодо Донецької та Луганської областей, відтепер заборонено певні ділові операції на або з окупованими Росією територіями Херсонської та Запорізької областей, включаючи інвестиції та експорт.

«У той час, як відважні українці просуваються вперед у відважному контрнаступі, президент Путін намагається анексувати українську територію в цинічній, відчайдушній спробі виправдати свою безглузду війну. Канада та її міжнародні партнери вбачають у цих діях те, чим вони є насправді: напад на міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах, та принципи демократії. Таким чином, ми підтверджуємо нашу непохитну відданість Україні та її народу. Канада завжди підтримувала Україну, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки потрібно», - заявила Мелані Жолі, міністр закордонних справ.

Після незаконної окупації Росією та спроби анексії Криму у 2014 році Канада ввела санкції щодо понад 1800 фізичних та юридичних осіб. Багато з цих санкцій було вжито в координації з союзниками та партнерами Канади. Після подальшого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада ввела санкції ще більш ніж щодо 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі та з них.