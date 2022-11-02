Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів

Велика Британія сьогодні ввела санкції, ще проти чотирьох російських олігархів, які фінансують російську агресію в Україні. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

За повідомленням , санкції ввели проти партнерів Романа Абрамовича - Алєксандра Абрамова та Алєксандра Фролова.

«Олігархи відомі тим, що володіють основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz, потрапили під санкції за їх участь у секторах, які мають велике значення для військової машини Путіна», - наголосили в уряді.

Їх капітали в Британії оцінюються в 4,1 мільярда фунтів стерлінгів і 1,7 мільярда фунтів стерлінгів відповідно. Також пара має інвестиції у нерухомість Великобританії вартістю приблизно у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.