Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів

Заморожено активи партнерів Романа Абрамовича.

Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів
Британія продовжує вводити санкції проти російських олігархів
© unsplash/famouswebsites

Велика Британія сьогодні ввела санкції, ще проти чотирьох російських олігархів, які фінансують російську агресію в Україні. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

За повідомленням, санкції ввели проти партнерів Романа Абрамовича - Алєксандра Абрамова та Алєксандра Фролова.

«Олігархи відомі тим, що володіють основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz, потрапили під санкції за їх участь у секторах, які мають велике значення для військової машини Путіна», - наголосили в уряді.

Їх капітали в Британії оцінюються в 4,1 мільярда фунтів стерлінгів і 1,7 мільярда фунтів стерлінгів відповідно. Також пара має інвестиції у нерухомість Великобританії вартістю приблизно у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.


Артем Руденко, ZN.ua





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