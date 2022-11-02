Центробанки купили рекордну кількість золота у минулому кварталі — Bloomberg

Центральні банки у минулому кварталі купили рекордну кількість золота, диверсифікуючи валютні резерви. Мова йде про майже 400 тонн золота, що більш ніж у чотири рази більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Всесвітньої ради по золоту (World Gold Council).

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Деталі

«Цього року на ціни на дорогоцінні метали чинило тиск агресивне підвищення процентних ставок в США , оскільки Федеральна резервна система бореться зі стрімким зростанням інфляції, що спонукало інвесторів біржових фондів продавати неприбутковий актив. Але підтримка прийшла з інших регіонів, таких як роздрібні покупці в Азії та центральні банки», — пише агентство.

Центральні банки, включаючи Туреччину і Катар, були серед недавніх покупців, а також є незареєстровані покупки з боку установ, які не є рідкістю і становлять «значну» частину.

Не всі країни регулярно повідомляють про свої закупівлі золота, в тому числі такі великі, як Китай і Росія.

«Не всі офіційні установи публічно повідомляють про свої золоті запаси, або роблять це із запізненням», — йдеться в щоквартальному звіті, опублікованому у вівторок.

«Ми не можемо виключити подальші покупки, про які не повідомляється», — додали в World Gold Council.

Ціни на золото

Попри високий попит, ціни на злитки в основному залежать від зовнішніх факторів, таких як макроекономічні настрої і напрямок курсу долара, сказав Гнанасекар Тьягараджан, директор Commtrendz Risk Management Services.

Дорогоцінний метал знаходиться під тиском напередодні заяви Федеральної резервної системи в середу щодо ставок, додав він.

На спотових торгах золото подорожчало на 0,3% до $1637,73 за унцію станом на 12:48 в Сінгапурі після зниження на 0,7% в понеділок.