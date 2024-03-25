В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд

Є рекордний показник для березня, імовірно пов'язаний із сезонною активністю

19 березня зафіксовано пікові показники купівлі валюти в українській банківській системі – $342,1 млн. Це в середньому на 30% більше за показники купівлі валюти у березні цього року. Такий висновок можна зробити з даних щоденної статистики Національного банку України за тиждень, інформує ZN.ua .

Водночас загальна сума реалізованої валюти без урахування п'ятниці складала $1,1, хоча у цьому показнику ще не враховано оборот валюти за пятницю. В цілому, показники в межах тижневої купівлі валюти, хоча незначне зростання попиту на купівлю, спостерігається.

В день, коли зафіксовано рекордний показник операцій по купівлі, такий самий рекордний показник є і між банками, враховуючи операції з НБУ – $289,4 млн. Звичайний показник міжбанківської валютної активності не перевищував у березні позначки $150-200 млн.

Ймовірною причиною суттєвого зростання купівлі валюти може бути необхідність витрачати ресурси під час активності аграрних компаній, яким необхідні резерви для придбання палива, посадкового матеріалу та добрив і хімічного захисту.

Піковий показник за 2024 рік спостерігався на початку січня, коли купівля валюти досягла позначки $ 399 млн.

В Україні спостерігається поступове, але впевнене зростання зацікавленості до купівлі валюти фізичними особами як на безготівковому, так і на готівковому ринку. За оперативними показниками Національного банку, зростання склало у межах +500 тисяч доларів у проміжку між 19-21 березня. Разом з тим, як показує дослідження сальдо між продажем і купівлею валюти, на ринку відчувається певна стабілізація порівно з попереднім періодом і повернення до позиції у межах -15...-20 млн доларів.

Практично незмінними є показники купівлі готівкової та безготівкової валюти, що коливається у межах 67-68 млн доларів у готівці та 10-13 млн доларів у безготівковому еквіваленті.