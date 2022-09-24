З майже 900 росіян, проти яких Україна ввела санкції за чотири місяці, активи стягнули лише з одного олігарха – ЦПК

Процедура конфіскації через санкції дає можливість за кілька місяців стягувати українські активи російських бізнесменів на користь держави та вкладати отримані кошти в перемогу, інформує ZN.ua.

З 24 травня в Україні дозволяється забирати на користь держави українські активи росіян, які потрапили під санкції української влади, і спрямовувати отримані кошти, зокрема, на фінансування української армії. Однак за чотири місяці таку процедуру провели лише щодо одного російського олігарха. Про це пише заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан у статті «Чому в офісі президента не поспішають із конфіскацією активів російських олігархів».

«З 24 травня санкції наклали на 892 осіб, з них лише кілька – бізнесмени, а у решти активів в Україні практично немає. Тому на практиці з майже дев’ятисот осіб ми маємо лише один задоволений позов про стягнення активів російського олігарха Євтушенкова», – йдеться у статті.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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