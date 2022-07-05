В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов

В Украине наложили аресты на имущество предприятий РоSSии и Беларуси стоимостью более 360 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Фото: pixabay.com

Арест наложили на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн грн.

«В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие роSSийским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Напомним, украинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUI.





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