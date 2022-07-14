НБУ уверен, что гиперинфляция Украине не грозит

Национальный банк уверен, что гиперинфляции в Украине не будет, несмотря на значительную эмиссию гривны. Об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью BBC.

НБУ уверен, что гиперинфляция Украине не грозит
Фото: finbalance.com.ua

Гиперинфляциия не угрожает

«Мне понятно, откуда этот вопрос появился в информационном пространстве — большинство из нас до сих пор помнят 90-е. Но сейчас инфляция находится под контролем — несмотря на ее ускорение», — отметил эксперт.

Он также добавил, что у НБУ есть опыт борьбы с инфляцией. По его словам, опыт прохождения войны позволит продемонстрировать, что такие вещи как гиперинфляция остались Украины в прошлом.

Николайчук отметил, что для избежания такого сценария необходимо как можно скорее решить вопрос с покрытием дефицита бюджета эмиссионными деньгами.

Напомним

В Dragon Capital оценивают среднемесячный дефицит бюджета Украины на уровне $4 млрд в ходе боевых действий и предполагают сокращение разрыва до $2,5?3 млрд при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня.

Эксперты считают, что дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16?26% ВВП в зависимости от сценария развития событий в Украине.





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