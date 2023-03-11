«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ

Після повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України Польща заявила, що повністю відмовиться від російського газу в 2023 році, інформує ZN.ua.

«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ

Газовоз "Лех Качинський" польської компанії PKN Orlen 11 березня вперше доставив із США до польського міста Свіноуйсьце 70 тисяч тонн скрапленого природного газу, передає агентство PAP.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін на церемонії прийняття газовоза заявив, що зараз "Польща є незалежною і енергетично суверенною державою", і нагадав, що політику енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії ініціював колишній президент Лех Качинський.

Gazowiec "Lech Kaczy?ski" dostarczy? do ?winouj?cia pierwszy transport LNG ze Stan?w Zjednoczonych. pic.twitter.com/sz7N9715wx

— Biznes INTERIA.PL (@BiznesINTERIAPL) March 11, 2023


Анастасія Дейна, ZN.ua





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«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
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