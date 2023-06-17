Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
Компанія виконала всі умови, щоб бути виключеною з переліку.
Вперше від початку створення переліку компаній-міжнародних спонсорів війни виключено провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited. Про це інформує
Зазначається, що компанія виконала ряд умов, щоб її виключили зі списку. Зокрема, Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту.
«Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ тому, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з РФ», — підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.
Роль НАЗК у санкційній політиці передбачена в
Як відомо, лише 9% із майже півтори тисячі західних компаній, які працювали в Росії, вивели з цієї країни бізнес після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Загалом, станом на 24 лютого 2022 року, в Росії працювало 2 405 фірм, власниками яких є 1 404 компаній з країн ЄС та G7.