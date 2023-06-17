Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни

Компанія виконала всі умови, щоб бути виключеною з переліку.

Вперше від початку створення переліку компаній-міжнародних спонсорів війни виключено провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited. Про це інформує пресслужба НАЗК, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що компанія виконала ряд умов, щоб її виключили зі списку. Зокрема, Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту.

«Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ тому, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з РФ », — підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.

Роль НАЗК у санкційній політиці передбачена в Дорожній карті індивідуальних санкцій , розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Як відомо, лише 9% із майже півтори тисячі західних компаній, які працювали в Росії, вивели з цієї країни бізнес після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Загалом, станом на 24 лютого 2022 року, в Росії працювало 2 405 фірм, власниками яких є 1 404 компаній з країн ЄС та G7.