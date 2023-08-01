Польща передала Україні 508 акумуляторів Tesla
В Україні готуються до важкої зими.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про те, що Польща передала Україні 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall для соціальної та критичної інфраструктури, інформує
«Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях», –
За його словами, акумулятори передадуть школам, дитсадкам, лікарням та іншим об'єктам критичної та соціальної інфраструктури. Перші 50 систем Польща передала у минулом уроці.
Як повідомляоося, влада очікує, що Росія посилить обстріли енергетичної інфраструкутри восени та взимку.