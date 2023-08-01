Польща передала Україні 508 акумуляторів Tesla

В Україні готуються до важкої зими.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про те, що Польща передала Україні 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall для соціальної та критичної інфраструктури, інформує ZN.ua .

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«Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку з безперебійною роботою Starlink в окремих локаціях», – повідомив Михайло Федоров.

За його словами, акумулятори передадуть школам, дитсадкам, лікарням та іншим об'єктам критичної та соціальної інфраструктури. Перші 50 систем Польща передала у минулом уроці.

Як повідомляоося, влада очікує, що Росія посилить обстріли енергетичної інфраструкутри восени та взимку.