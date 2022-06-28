G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары

Страны G7 договорились изучить способы, как направить Украине доходы от пошлин, введенных на роSSийские товары. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник, 27 июня, совместном заявлении этих стран, передает Interfax-Украина.

фото: marketwatch.com

Что решили лидеры G7

«Мы продолжим координировать тарифные меры на импорт из РоSSии и изучать возможные пути использования доходов с них для помощи Украине, где это возможно, исходя из соответствующего законодательства», — говорится в документе.

Кроме того, в G7 согласуют и расширят санкции по доступу РоSSии «к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям» этих стран, в том числе к таким, которые «поддерживают роSSийскую военно-промышленную базу и технологический сектор».

Страны G7 также настроены добиться сокращения доходов РоSSии, в том числе и от продажи золота. «Мы полны решимости сократить доходы РоSSии, в том числе от продажи золота», — говорится в документе.