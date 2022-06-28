G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары

Страны G7 договорились изучить способы, как направить Украине доходы от пошлин, введенных на роSSийские товары. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник, 27 июня, совместном заявлении этих стран, передает Interfax-Украина.

G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары
фото: marketwatch.com

Что решили лидеры G7

«Мы продолжим координировать тарифные меры на импорт из РоSSии и изучать возможные пути использования доходов с них для помощи Украине, где это возможно, исходя из соответствующего законодательства», — говорится в документе.

Кроме того, в G7 согласуют и расширят санкции по доступу РоSSии «к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям» этих стран, в том числе к таким, которые «поддерживают роSSийскую военно-промышленную базу и технологический сектор».

Страны G7 также настроены добиться сокращения доходов РоSSии, в том числе и от продажи золота. «Мы полны решимости сократить доходы РоSSии, в том числе от продажи золота», — говорится в документе.

Как писал «Минфин», лидеры стран «Группы семи» близки к соглашению об ограничении цен на роSSийскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от ее продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.





Интересные новости
Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке МаскаDogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої грошіВ Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Допомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошейДопомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошей
Блок рекламы


Похожие новости
С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — ОпендатаботС начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот
Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут УкраинеБайден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине
В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительствоВ Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство
В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»
Обход санкций: РоSSийские компании переезжают из Швейцарии в ОАЭ — BloombergОбход санкций: РоSSийские компании переезжают из Швейцарии в ОАЭ — Bloomberg
Ирландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евроИрландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евро
РоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводыРоSSийские «Сбербанк» и ВТБ приостановили валютные переводы
Пенсии в Украине повысят до 20 тысяч гривенПенсии в Украине повысят до 20 тысяч гривен
Работа на лето: в Украине появились новые вакансииРабота на лето: в Украине появились новые вакансии
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Последние новости
Подгружаем последние новости