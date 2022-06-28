С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину было зарегистрировано более 51 тысяч новых бизнесов. Из них 43 тысячи — это ФОП и 8 тысяч юридических лиц. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Как работает украинский бизнес во время войны

В начале июня был зафиксирован новый рекорд регистраций ФОП — 4652 предпринимателя. Это самая большая цифра с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Всего за три недели было зарегистрировано более 12 тысяч предпринимателей.

За время с 24 февраля заметно поменялась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФОП по сравнению с довоенными показателями, во Львове — 45%, а вот в Харькове — только 25%.

Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнесов. Так, если в феврале первое место по количеству регистраций новых фопов занимал КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», а категории «Оказание информационных услуг» и «Оказание других индивидуальных услуг» занимали третью и четвертую позиции.

За три месяца войны ситуация поменялась. На первом месте по количеству новых фопов оказался КВЭД «Розничная торговля». Итого кведы, связанные с розничной и оптовой торговлей, составили 37% от всех новых фопов в июне.