Кількість зареєстрованих ФОПів перевищила довоєнний рівень — Опендатабот

За час повномасштабної війни відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, інформує ZN.ua.

За період повномасштабної війни РФ в Україні в нашій країні було зареєстровано майже 150 тис. нових бізнесів, із яких 132 тис. це фізособи-підприємці, та понад 14 тис. юридичні особи. І щотижня кількість новостворених бізнесів збільшується. Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Відповідно до даних платформи, найбільше було зафіксовано у перший тиждень серпня – 5 306 нових ФОПів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення РФ – 5 231 новий ФОП.

В цілому з моменту поновлення роботи Єдиного державного реєстру та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі ФОПів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн фізосіб-підприємців.

Станом на кінець серпня найбільше реєструють ФОПи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових ФОП, відкритих за пів року активної фази війни.

При цьому КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Також за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.


Олена Середа, ZN.ua





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