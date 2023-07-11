Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший

Банки закрили з початку року 183 відділення.

За результатами другого кварталі кількість структурних підрозділів банків України скоротилася ще на 40, тепер налічується 5153 відділень. Відповідно до даних Нацбанку, з початку року банки закрили 183 відділення, інформує ZN.ua .

Наразі Приватбанк вже не є лідером за кількістю відділень, його обігнав Ощадбанк – 1183 (на одне відділення більше, ніж було на початок року).

Натомість ПриватБанк у другому кварталі закрив одразу 79 відділень, тепер їх налічується 1131.

Перша десятка банків за кількістю відділень станом на 1 липня була така: