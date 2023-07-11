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2023-07-11
Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший
Банки закрили з початку року 183 відділення.
За результатами другого кварталі кількість структурних підрозділів банків України скоротилася ще на 40, тепер налічується 5153 відділень. Відповідно до
Наразі Приватбанк вже не є лідером за кількістю відділень, його обігнав Ощадбанк – 1183 (на одне відділення більше, ніж було на початок року).
Натомість ПриватБанк у другому кварталі закрив одразу 79 відділень, тепер їх налічується 1131.
Перша десятка банків за кількістю відділень станом на 1 липня була така:
- Ощадбанк — 1183
- Приватбанк — 1131
- Райффайзен Банк — 324
- Укрсиббанк — 230
- ПУМБ — 221
- Укргазбанк — 219
- А-Банк — 202
- Акордбанк — 147
- Креді Агріколь Банк — 141
- Сенс Банк — 140
Олена Середа, ZN.ua