Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший

Банки закрили з початку року 183 відділення.

За результатами другого кварталі кількість структурних підрозділів банків України скоротилася ще на 40, тепер налічується 5153 відділень. Відповідно до даних Нацбанку, з початку року банки закрили 183 відділення, інформує ZN.ua.

Наразі Приватбанк вже не є лідером за кількістю відділень, його обігнав Ощадбанк – 1183 (на одне відділення більше, ніж було на початок року).

Натомість ПриватБанк у другому кварталі закрив одразу 79 відділень, тепер їх налічується 1131.

Перша десятка банків за кількістю відділень станом на 1 липня була така:

  • Ощадбанк — 1183
  • Приватбанк — 1131
  • Райффайзен Банк — 324
  • Укрсиббанк — 230
  • ПУМБ — 221
  • Укргазбанк — 219
  • А-Банк — 202
  • Акордбанк — 147
  • Креді Агріколь Банк — 141
  • Сенс Банк — 140


Олена Середа, ZN.ua





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