Прямой ущерб от войны составляет $95,5 миллиарда — KSE

Объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет по меньшей мере $95,5 млрд, или более 2,6 трлн грн. Об этом говорится в подсчетах KSE Institute.

Фото: slovoidilo.ua

По сравнению с предварительной оценкой от 8 июня эта сумма снизилась на $8,4 млрд.

Прямые потери

В общем объеме прямых потерь наибольшую долю составляют жилые дома — 38%, или $36,6 млрд. В результате боевых действий разрушены и повреждены почти 121?000 жилых домов, в которых проживало около миллиона семей.

На втором месте по объему прямого ущерба от повреждений и разрушений — инфраструктура — $31,3 млрд, из которых $25,4 млрд — ущерб от разрушений и повреждений почти 24?000 км украинских дорог.

Прямой ущерб, нанесенный предприятиям, составляет по меньшей мере $8 млрд и быстро возрастает. Это убытки малого бизнеса, а также крупные и средние предприятия государственной и частной собственности на основании полученных микроданных. Еще $4,3 млрд — ущерб, нанесенный агросектору и агропредприятиям.

Всего с начала войны РФ против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 18 гражданских аэропортов, 779 медучреждений, 105?200 легковых авто, 1371 образовательных учреждений, 690 детсадов, 563 культурных и религиозных сооружений, 23 торговых центра, 23 торговых центра.

Впервые представлена предварительная оценка косвенных потерь экономики и потребности в восстановлении. Предварительно косвенные потери в разрезе отраслей оцениваются в $126 млрд или в 3,7 трлн грн.