Минфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасил

По состоянию на 4 июля 2022 года с начала полномасштабной войны объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 13,6 млрд грн превышает объем средств, привлеченных в госбюджет на аукционах по продаже ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Минфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасил
Фото: wz.lviv.ua

Погашение ОВГЗ

Так, в период с 24 февраля по 4 июля 2022 года Правительство Украины направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,3 млрд грн, $920,8 млн и 168 млн евро. Привлечено в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке 85,6 млрд грн, $496,1 млн и 283,4 млн евро.

Привлеченные средства

В марте объем привлеченных правительством средств благодаря аукционам по продаже ОВГЗ на 10,6 млрд грн превышал погашение по внутренним долговым инструментам. В апреле, мае и июне сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило -2,9 млрд грн, -0,4 млрд грн и -21 млрд грн соответственно.

Ставки по ОВГЗ, которые размещались на аукционах, в течение действия военного времени не изменялись и составляют:

  • в гривне — 9,5%, 10% и 11% и 11,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 6 месяцев и 1 год и 1,5 года соответственно);
  • в долларах США — 3,5% и 3,7% годовых (срок погашения — 6 месяцев и 1 год соответственно);
  • в евро — 2,5% годовых (срок погашения — 3 месяца, 9 месяцев и 1 год).

Наибольший объем у банков

По состоянию на 4 июля 2022 распределение портфеля военных облигаций, приобретенных на аукционах, между участниками почти не изменилось. Как и прежде, самый большой объем соответствующих ценных бумаг сконцентрирован среди банков — первичных дилеров.

Вторым по объемам портфель военных облигаций, сконцентрированный среди граждан и бизнеса Украины.

Он составляет:

  • 11,2 млрд грн (13,5% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);
  • $114,7 млн (23,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США);
  • 35,9 млн евро (12,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на сумму более 1,2 млрд грн.





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