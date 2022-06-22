Швейцария впервые с начала войны купила русское золото

Швейцария впервые с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину импортировала роSSийское золото для переработки. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Швейцария впервые с начала войны купила русское золото
Фото: nashagazeta.ch

Покупка золота

В мае из РФ в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота, свидетельствуют данные. До этого последний раз Швейцария импортировала золото из РФ объемом 1,1 тонн в феврале.

3 тонн золота, отгруженных в мае, составляют 2% импорта металла Швейцарией. В целом, афинажные заводы страны перерабатывают две трети мирового золота.

Возобновление импорта может означать изменение настороженного отношения к золоту из РоSSии, отмечает издание.

В марте Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила статус Good Delivery («надежных поставок») для шести роSSийских афинажных заводов. Хотя это и не означало запрета на переработку роSSийского золота вне РФ, но большинство афинажных заводов отказались его принимать.

В марте это сделали как минимум два крупных афинажных завода Швейцарии. Еще два, в том числе Argor-Heraeus SA, заявили, что будут принимать золото из РФ, если оно произведено до 2022 года.

Среди условий также должно быть документальное подтверждение, что его переработка не принесет финансовую выгоду роSSийским физическим или юрлицам.

Напомним

Как писал «Минфин», хотя новый пакет пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники Reuters указывают, что одним из них может стать роSSийское золото.

Золото — важный актив роSSийского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
PayPal с июля вводит новшество для украинских пользователейPayPal с июля вводит новшество для украинских пользователей
Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненнямНафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Блок рекламы


Похожие новости
В РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкцииВ РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкции
Косвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиардаКосвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиарда
Во время войны в банках выросла доля мелких вкладов — НБУВо время войны в банках выросла доля мелких вкладов — НБУ
В Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФВ Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФ
Золото под ударом. ЕС планирует продлить санкционное давление на РоSSиюЗолото под ударом. ЕС планирует продлить санкционное давление на РоSSию
Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стажНеуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж
Деньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войныДеньги: 5 способов сэкономить семейный бюджет во время войны
В Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войныВ Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войны
Состояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллионаСостояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллиона
С начала 2022 года на отдельные социальные и пенсионные выплаты выделено более 370 миллиардовС начала 2022 года на отдельные социальные и пенсионные выплаты выделено более 370 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости