Швейцария впервые с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину импортировала роSSийское золото для переработки. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Фото: nashagazeta.ch

Покупка золота

В мае из РФ в Швейцарию было отправлено более 3 тонн золота, свидетельствуют данные. До этого последний раз Швейцария импортировала золото из РФ объемом 1,1 тонн в феврале.

3 тонн золота, отгруженных в мае, составляют 2% импорта металла Швейцарией. В целом, афинажные заводы страны перерабатывают две трети мирового золота.

Возобновление импорта может означать изменение настороженного отношения к золоту из РоSSии, отмечает издание.

В марте Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила статус Good Delivery («надежных поставок») для шести роSSийских афинажных заводов. Хотя это и не означало запрета на переработку роSSийского золота вне РФ , но большинство афинажных заводов отказались его принимать.

В марте это сделали как минимум два крупных афинажных завода Швейцарии. Еще два, в том числе Argor-Heraeus SA, заявили, что будут принимать золото из РФ , если оно произведено до 2022 года.

Среди условий также должно быть документальное подтверждение, что его переработка не принесет финансовую выгоду роSSийским физическим или юрлицам.

Напомним

Как писал «Минфин», хотя новый пакет пока не готовится, в ЕС продолжается работа по определению секторов, по которым можно было бы нанести удар. Источники Reuters указывают, что одним из них может стать роSSийское золото.

Золото — важный актив роSSийского центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.