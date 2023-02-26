Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм

На Рівненщині виник скандал через закупівлю солодощів міськрадою. Печиво дітям військовослужбовців ЗСУ в Острозі придбали по 600 гривень за кілограм, хоча ринкова ціна набагато нижча.

Прокуратура і поліція зацікавилися діями міськради в Рівненській області, яка закупила новорічні солодощі для дітей, батьки яких служать у ЗСУ. У прокуратурі повідомили, що у магазинах Острога немає печива "Наполеон" по 400 гривень за кілограм та печива "Котигорошко" по 600 гривень за кілограм.

"Вартість однієї із закупівель 98 тисяч гривень, закупили 220 кілограмів печива. Тобто, в середньому вартість 445 гривень за один кілограм", - пояснили у відомстві.

В обраному магазині є лише два види печива "Наполеон" – по 101 та по 120 гривень за кілограм. Таким чином, випічка продається вчетверо дешевше, ніж зазначено у документації. Окрім печива в подарунок додавали ще й цукерки, але печиво додавали інше.

Заступник міського голови Ольга Логвін, яка причетна до закупівель, не виключає, що поспіхом могла виникнути недбалість і має місце людський чинник. Вона наголосила, що вартість, зазначена у документі, завищена, а насправді вона закуповувалась дешевше.

"Кінець року, у нас завантаження у бухгалтерії, всі на кінцеву суму подивилися, а підприємець замість упаковок вказав кілограми", – цитує Логвін ТСН.

Інші закупівлі міськради також викликають питання. Сміттєві пакети закупили по 250 гривень за упаковку, загальна сума становила 90 тисяч гривень. Ритуальні кошики з квітами придбали по 2500 грн. Але в інших міськрадах регіону вони доступні по 640 та 500 грн.

В даний час справу відкрили тільки за солодощами. Якщо доведуть зловживання, винним загрожує до 8 років за ґратами. Крім того, кажуть у прокуратурі, можливе розірвання договорів та повернення витрачених коштів.

Раніше повідомлялось про скандальну закупівлю яєць Міністерством оборони України. Вони коштували по 170 гривень за десяток за ринкової ціни на 100 гривень дешевше.