Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм

На Рівненщині виник скандал через закупівлю солодощів міськрадою. Печиво дітям військовослужбовців ЗСУ в Острозі придбали по 600 гривень за кілограм, хоча ринкова ціна набагато нижча.

Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм

Прокуратура і поліція зацікавилися діями міськради в Рівненській області, яка закупила новорічні солодощі для дітей, батьки яких служать у ЗСУ. У прокуратурі повідомили, що у магазинах Острога немає печива "Наполеон" по 400 гривень за кілограм та печива "Котигорошко" по 600 гривень за кілограм.

"Вартість однієї із закупівель 98 тисяч гривень, закупили 220 кілограмів печива. Тобто, в середньому вартість 445 гривень за один кілограм", - пояснили у відомстві.

В обраному магазині є лише два види печива "Наполеон" – по 101 та по 120 гривень за кілограм. Таким чином, випічка продається вчетверо дешевше, ніж зазначено у документації. Окрім печива в подарунок додавали ще й цукерки, але печиво додавали інше.

Заступник міського голови Ольга Логвін, яка причетна до закупівель, не виключає, що поспіхом могла виникнути недбалість і має місце людський чинник. Вона наголосила, що вартість, зазначена у документі, завищена, а насправді вона закуповувалась дешевше.

"Кінець року, у нас завантаження у бухгалтерії, всі на кінцеву суму подивилися, а підприємець замість упаковок вказав кілограми", – цитує Логвін ТСН.

Інші закупівлі міськради також викликають питання. Сміттєві пакети закупили по 250 гривень за упаковку, загальна сума становила 90 тисяч гривень. Ритуальні кошики з квітами придбали по 2500 грн. Але в інших міськрадах регіону вони доступні по 640 та 500 грн.

В даний час справу відкрили тільки за солодощами. Якщо доведуть зловживання, винним загрожує до 8 років за ґратами. Крім того, кажуть у прокуратурі, можливе розірвання договорів та повернення витрачених коштів.

Раніше повідомлялось про скандальну закупівлю яєць Міністерством оборони України. Вони коштували по 170 гривень за десяток за ринкової ціни на 100 гривень дешевше.


Ловіцька Леся, Тудей





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