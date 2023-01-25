Американська компанія купила український сервіс для геймерів DMarket за $100 мільйонів — ЗМІ

Американська ігрова компанія Mythical Games придбала орієнтований на геймерів український маркетплейс цифрових активів DMarket. Офіційно сума угоди не розголошується, але, за даними AIN, компанію оцінили у $70-$100 млн.

Фото: coinrivet.com

«Наразі ми не називаємо суму угоди, але можу сказати, що задоволені умовами, які отримали. Додам, що останній наш раунд у 2020 році був з оцінкою компанії $28 млн. У 2022 році оцінка була відповідною до тієї, яку зазвичай очікують інвестори для наступного раунду компанії з позитивною динамікою», — заявив співзасновник DMarket Влад Панченко.

Київський офіс DMarket стане частиною підрозділу Mythical East, а співзасновники української компанії Влад Панченко та Тамара Сланова доєднаються до керівництва Mythical і працюватимуть над технологіями маркетплейсів для геймінгу.

DMarket був заснований 2017 році Владом Панченком, Олександром Кохановським та Тамарою Слановою. Це блокчейн-маркетплейс для продажу скінів для геймерів.

За оцінкою редакції AIN, річний дохід DMarket у 2022 склав від $3,2 млн до $3,7 млн.

Завдяки придбанню DMarket американська студія Mythical Games оголосила про запуск ігрового маркетплейсу Mythical Marketplace 2.0, який забезпечує можливість p2p-транзакцій та можливостей для геймерів брати участь в ігровій економіці.

Як повідомляють у Mythical, їх новий маркетплейс Marketplace 2.0 побудований на новому Layer 1 EVM-блокчейні і працює із власними токенами компанії MYTH. Внаслідок угоди з DMarket компанія матиме другий за обсягом процесинг цифрових активів на блокчейні (після Ethereum Mainnet).