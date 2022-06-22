В Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФ

Потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли $100 млрд — это эквивалент 50% ВВП 2021 года. Об этом говорится в финансовом отчете НБУ.

В Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФ
Фото: flickr.com

Оценка НБУ

Как отмечается в отчете, макроэкономические и фискальные риски в настоящее время являются самыми высокими за всю историю из-за широкомасштабного вторжения РоSSии.

«Помимо снижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. По оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли $100 млрд — это эквивалент 50% ВВП 2021 года», — говорится в документе.

Нацбанк отмечает, что на середину июня под влиянием активных боевых действий или под оккупацией остаются территории областей, которые в прошлом году генерировали около 20% ВВП.

В то же время доля предприятий, уменьшивших загруженность производственных мощностей более чем на треть или не работавших вообще, сократилась с 61% в первой декаде марта до 54% в конце мая.

«Однако ключевые проблемы сохраняются: заблокированы морские порты, за исключением дунайских, нарушена логистика, сохраняется дефицит горючего, подавлен внутренний спрос», — отмечается в документе.

Кроме того, Нацбанк указывает на потерю человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан.

В то же время, НБУ прогнозирует, что прекращение войны и деоккупация территорий ожидаемо будут способствовать стремительному восстановлению ВВП в последующие периоды. В то же время ее затягивание — ключевой риск такого прогноза.

«Учитывая высокую неопределенность фактически приостановлена инвестиционная деятельность. Для восстановления от последствий войны экономике может потребоваться очень длительный период и помощь со стороны международных партнеров», — отметил НБУ.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте благодаря регионам, где нет активных боевых действий. В результате спад в мае этого года (к аналогичному месяцу прошлого года) замедлился до 35?40%.

По оценкам Госстата, в первом квартале 2022 г. упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 г. после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%, Нацбанк пока воздерживается от точных оценок, однако заявляет, что спад будет меньше 30%.





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