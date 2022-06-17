В Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войны

В Украине в середине июня снизились цены на тепличные помидоры. Местная продукция украинских фермеров начала сильно конкурировать с импортной. Таким образом, стоимость килограмма помидоров за последние две недели упала с 50-80 грн/кг до 30-50 грн/кг.

В Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войны

По состоянию на середину июня тепличные овощи из Турции предлагаются в Украине по цене 30-40 грн/кг. Томаты из Польши и Нидерландов продается по 50 грн/кг. Украинские огородники вынуждены снижать цены ниже 40 грн за кг, чтобы продать свой товар.

В Украине обвалились цены на помидоры из-за импорта на фоне войны

Кроме импорта, на ценник влияет и сезонность. В июне на прилавках начала появляться продукция из тепличных хозяйств Украины. Еще одним факторов обвала цен на томаты является значительное снижение спроса на овощ из-за массового выезда украинцев за границу. Доходы оставшегося в стране населения снизились, а значит покупательская способность также упала. Люди покупают самые необходимые продукты, и самые дешевые овощи и фрукты.

Из оккупированных регионов Украины вывезти томаты, на данный момент, невозможно. Недавно стало известно о том, что в оккупированном Мелитополе рашисты не разрешили фермерам вывезти продукцию на продажу в Запорожье, и аграриям пришлось выбросить 2 тонны помидоров на свалку.

Ранее сообщалось, что Украине резко подорожало мясо и молочные продукты.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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