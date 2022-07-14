Нацбанк назвал сумму сокращения резервов из-за падения курса евро к доллару

Падение курса евро к доллару на международных рынках в 2022 году повлияло на оценку объема международных резервов Украины. Номинальное сокращение составило $155 млн. Об этом НБУ сообщил РБК-Украина.

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«С начала года из-за изменения курсов иностранных валют международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2022 года уменьшились на около $340,2 млн (4,2% от общего объема снижения резервов), в том числе за счет ослабления евро — на $155,3 млн (1,9%)», — заявил регулятор.

Напомним

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $22,756 млрд. В июне они сократились на 9%.

По данным НБУ, большинство резервов Украины — $18?445,65 млн (81,1%) — номинированы в долларах. В евро номинированы резервы на $1?429,33 млн (6,3%).