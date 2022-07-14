Стало известно, как за год изменились цены на сезонные ягоды

Ягоды и фрукты заполонили рынки и полки магазинов. Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua проанализировали, как за год в украинских супермаркетах изменились цены на ягоды.

Стало известно, как за год изменились цены на сезонные ягоды
Фото: today.ua

Что подорожало

По данным аналитиков, существенное удорожание постигло почти весь ассортимент ягод. Больше всего подскочила в цене малина, почти втрое — на 197%. На полках супермаркетов в фасованном виде она стоит 198 грн за 250 г.

Также значительно выросла цена на популярную в последние годы среди украинцев ягоду — голубику. Синие вкусности в этом году можно приобрести за 470 грн/кг, что на 127% больше, чем в июле 2021 года.

Значительно выросли в цене следующие ягоды: ежевика — 129 грн за 200 г (на 120%), красная слива — 129 грн за 1 кг (на 96%), черная смородина — 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость — 35,99 грн за 150 г (на 23%).

По сравнению со многими товарными позициями наименьший рост цен наблюдается на следующие ягоды: красная смородина — 99 грн за 1 кг (+3%), клубника — 80 грн за 1 кг (+3%) и крыжовник — 93,60 грн за 500 г (+7%).

Какие ягоды упали в цене

Вопреки динамической статистике удорожания, есть ягоды, которые наоборот упали в цене. Речь идет о черешне, клюкве и землянике, которые подешевели на 33%, 16% и 9% соответственно.

Отметим, что стоимость ягод в супермаркетах традиционно выше, чем на стихийных и оптовых рынках.

Цены на бахчевые культуры

Арбузы и дыни уже появились в магазинах, но пока их покупают не очень охотно. Люди ждут августовского урожая, надеясь на более низкие цены.

Стоимость арбуза в столичных супермаркетах в среднем составляет 30,99 грн за килограмм, что на 61% выше, чем в июле прошлого года.

Больше всего подскочила цена на дыню — на 144%. В этом году дыня обойдется в 78 грн за 1 кг, тогда как в июле 2021 года цена составляла 32 грн.

Экономисты отмечают: в этом году значительного снижения цен на бахчевые плоды не будет, потому что в Украине большинство бахчевых культур шли из Херсонской и Запорожской областей. Также арбузы везут из Николаевщины и Одесщины, но гораздо меньше.

В этом году из-за оккупации Херсонщины и части Запорожской области преимущественно в магазинах будут продавать импорт, что, безусловно, повысит стоимость.

На рост цен также влияет логистика. Ведь даже импортные ягоды раньше доставляли в Украину через порты Черного моря. Теперь их приходится везти грузовиками через Болгарию и Румынию. Это намного увеличивает издержки.





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