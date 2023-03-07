Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни

За рік війни в Україні суттєво впали обсяги будівництва на первинному ринку житла. Проте їхнє зниження не було катастрофічним. При цьому ціни на квартири з первинного ринку значно зросли. Причому в столиці приріст цін виявився нижчим, ніж у регіонах.

Як змінилася ситуація на ринку житла, розповідається в аналітичному дослідженні компанії M4U.

У Києві за рік, з лютого 2022 по лютий 2023 року, кількість активних будівництв знизилася більш ніж на 16%. Рік тому у місті перебував на стадії будівництва 221 житловий об'єкт, а цьогоріч їх налічувалося 185, тобто 83,7% від довоєнної кількості. Проте столичним девелоперам вдалося зберегти ринок житла і не зупинити будівництво в столиці, незважаючи на регулярні обстріли Києва ворожими ракетами.

Ціни на житло з первинного ринку у Києві зросли на 36,1%. Це чималий ривок, але набагато нижче, ніж, наприклад, у Львові. При цьому у лютому 2023 року середня вартість квадратного метра столичного житла зросла до 61,2 тис. грн. Це на 36,1% більше, ніж було торік.

"Показник зростання цін корелює зі зростанням собівартості будівництва та з девальвацією гривні. Найактивніше ціни зростали влітку: з червня по вересень середня вартість квадратного метра збільшилася на 26,7%", – каже засновник M4U Володимир Даниленко.

На заході, у Львові , і на півдні країни, в Одесі, ціни на житло зросли ще суттєвіше, ніж у Києві. Однак, незважаючи на те, що в цих містах середня вартість квадратного метра житла виросла на більші відсотки, ніж у Києві, ціна столичного квадратного метра все ж таки залишається значно вищою, ніж у регіонах.

Так, у Львові за рік війни квадратний метр житла на первинному ринку подорожчав на 82,7% і зараз становить 45,7 грн. В Одесі зростання ціни не таке разюче, як у Львові, але все ж і там квадратний метр став дорожчим на 48,4%.

Водночас, обсяги будівництва у Львові залишилися довоєнними, а в Одесі знизилися більш ніж на 27%.

Якщо розглядати ціни на квартири з первинного ринку у доларовому еквіваленті, то вони практично не змінились. Зросли лише ціни у гривнях, що не дивно. Адже за рік гривня відчутно девальвувала, і ринок житла не міг не відреагувати на зміну її вартості.

Нагадаємо, на столичному ринку нерухомості виставили на продаж квартиру за понад 6 мільйонів доларів. Загальна площа цього житла становить 416 кв.м, у квартирі є індивідуальний ліфт.