В Україні змінили умови іпотечного кредитування: молоді стало простіше купити житло

З лютого в Україні змінили умови іпотечного кредитування. Молоді стало простіше купити житло. Про це повідомили на урядовому порталі.

В Україні змінили умови іпотечного кредитування: молоді стало простіше купити житло

Заступник міністра розвитку, громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська повідомила, що умови надання довгострокових кредитів для будівництва чи купівлі житла стали вигіднішими для українських сімей чи самотніх громадян.

Кредитування за програмою доступне для молодих людей до 35 років, а також для вчених до 40-річного віку. Іпотеку можна оформити терміном до 20 років.

Зазначено, що претенденти на участь у програмі повинні перебувати на відповідному обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. У цих осіб має бути відсутнє житло, крім того, яке розташоване на території, де велися або продовжуються активні бойові дії, або на тимчасово окупованій території.

У кожного члена сім'ї, яка розраховує на оформлення іпотеки, не має бути житла площею понад 13,65 кв. м.

В Україні змінили умови іпотечного кредитування: молоді стало простіше купити житло

Фіксована відсоткова ставка весь період кредитування становить 7% річних. Перший внесок становить 6% загальної вартості житла. На кредитні кошти можна купувати житло, побудоване понад 50 років тому або реконструйоване не більше 35 років тому, а також житло, яке будується.

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Ловіцька Леся, Тудей





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