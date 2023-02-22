В Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в марте

Аренда жилья в Украине подорожает уже в марте. Ценники на съемную недвижимость вырастут в среднем на 10-15%, отмечают риелторы. Однако ситуация на рынке будет зависеть, в частности, от того, как много киевлян вернутся в начале весны домой из-за границы и других областей.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита спрогнозировал, что весной рост стоимости аренды квартир в столице составит 10–15%, а если переселенцы в столицу продолжат приезжать, то аренда будет расти и дальше. Традиционно весной ценник ползут вверх.

С октября рынок аренды в Киеве остается более-менее стабильным. В других областях ситуация также относительно стабильная. По сравнению с началом войны, цены на жилье в западных областях Украины снизились, хотя и остаются выше довоенных. Такая же ситуация в Днепре и Одессе. Разница в стоимости аренды составляет 30-40%. Также рынок активизировался в городах, которые сильно пострадали в самом начале вторжения – Сумах, Харькове и Чернигове.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве на сегодняшний день составляет 7438 грн ($200). Увеличился спрос на аренду квартир на нижних этажах, с газоснабжением и расположением вдали от объектов критической инфраструктуры.

Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район - $437. На втором месте по стоимости аренды квартир находится Голосеевский район, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет $281. В Подольском и Шевченковском районах можно снять однокомнатную квартиру до $240. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский район ($152 в месяц).

Ситуация на рынке аренды столичной недвижимости будет в первую очередь зависеть от ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли цены на квартиры в новостройках.