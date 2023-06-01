У Києві обвалилися цінники на оренду квартир: яке житло можна орендувати за 3 тис. грн в місяць

У Києві почав падати попит, а разом із ним і ціни на оренду квартир. Через постійні обстріли з боку російських окупантів цінники на житло поповзли вниз. Орендувати квартиру у столиці на сьогоднішній день можна від 3000 грн на місяць.

Згідно з оголошеннями на сайтах нерухомості, однокімнатну квартиру площею 26 квадратів на Солом'янці можна орендувати всього за 3,2 тис. грн. Житло знаходиться у затишному спальному районі. Неподалік розташовані супермаркети, зупинка Протасів Яр. У квартирі є холодильник, індукційна плита, газовий котел, меблі.

Власник житла просить залишити заставу у розмірі 2500 грн. Квартира здається для двох осіб чи сім'ї.

Однокімнатну квартиру з більш сучасним ремонтом у Києві зараз можна зняти за 6-8 тис. грн. Житло в пішій доступності від метро буде коштувати близько 9 тис. грн. Якщо до метро потрібно доїжджати, то цінник буде нижчим.

Наприклад, 1-кімнатну квартиру у Дніпровському районі столиці здають за 5500 грн. Будинок розташований біля озера. Квартира розташована на 9-му поверсі 10-поверхового будинку. Житло з ремонтом, необхідними меблями та технікою. До метро Дарниця потрібно проїхати 10 хвилин.

За 6000 грн здається 1-кімнатна квартира на Оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра. Квартира площею 32 кв. м розташована на 8 поверсі. Житло повністю укомплектоване меблями, є засклений балкон, ванна та туалет роздільні.

Поруч із будинком є вся необхідна інфраструктура: магазини, базар, зупинка, школа, дитячий садок.

Ракетні атаки на Київ у травні також призвели до падіння ринку продажу житла. За словами ріелторів, попит на житло зараз перебуває на мінімальному рівні. При цьому орендують квартири насамперед ті українці, яких перевели на роботу до столиці, і вони змушені були переїхати, або переселенці. Багато киян у свою чергу виїхали зі столиці до безпечніших регіонів.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди квартир у Львові перевищила київську.