Молдова передала свою газотранспортну мережу в оренду іноземцям

Тепер газовими мережами управлятиме румунський Vestmoldtransgaz

Газотранспортними мережами Молдови, яка намагається позбутися російського впливу, керуватиме компанія Vestmoldtransgaz, що належить румунській компанії Transgaz та Європейському банку реконструкції та розвитку, інформує ZN.ua.

Молдова передала свою газотранспортну мережу в оренду іноземцям
© depositphotos/FlyOfSwallow

Компанія Vestmoldtransgaz підписала договір оренди газотранспортної мережі із власником, компанією Moldovatransgaz, дочірньою компанією Moldovagaz. Для набуття чинності контракт має бути схвалено Національним агентством регулювання енергетики (НАРЕ), повідомляє молдовське видання NewsMaker з посиланням на міністерство енергетики.

Передача газотранспортної мережі дозволить Молдові виконати зобов'язання перед Енергетичною спільнотою. Vestmoldtransgaz візьме газотранспортну мережу Молдови в оренду терміном на 5 років. Акціонерами Vestmoldtransgaz є румунський Transgaz (75%) та ЄБРР (25%).

Нагадаємо, що Молдова в липні продовжила дію надзвичайного стану на 60 днів - через війну Росії в Україні.


Стас Константинов, ZN.ua





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