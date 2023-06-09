"Газпром" запропонував Туреччині свою концепцію газового хаба

РФ представила параметри та принципи функціонування такого хаба.

Російський "Газпром" запропонував Туреччині концепцію свого бачення створення газового хаба для продажу газу до Європи. Зокрема в компанії представили параметри та принципи функціонування такого хаба повідомляється у річному звіті "Газпрому". Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує ZN.ua.
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"З жовтня 2022 року ПАТ "Газпром" спільно з турецькими партнерами опрацьовує питання створення газового хаба в Туреччині. Російська сторона представила свою концепцію створення газового хаба, параметри та принципи його функціонування", - йдеться у звіті.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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