"Газпром" запропонував Туреччині свою концепцію газового хаба

РФ представила параметри та принципи функціонування такого хаба.

Російський "Газпром" запропонував Туреччині концепцію свого бачення створення газового хаба для продажу газу до Європи. Зокрема в компанії представили параметри та принципи функціонування такого хаба повідомляється у річному звіті "Газпрому". Про це повідомляє " Інтерфакс ", інформує ZN.ua .

© donpress.com/

"З жовтня 2022 року ПАТ "Газпром" спільно з турецькими партнерами опрацьовує питання створення газового хаба в Туреччині. Російська сторона представила свою концепцію створення газового хаба, параметри та принципи його функціонування", - йдеться у звіті.