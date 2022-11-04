Інфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 роки

Рівень інфляції в Туреччині у річному вираженні в жовтні перевищив 85,5%. Це найгірший показник за останні 24 роки. Про це пише Reuters.

Інфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 роки
Фото: biz.nv.ua

Зростання інфляції

Минулого місяця ціни (індекс CPI) збільшилися на максимальні з червня 1998 85,51% у річному вираженні, згідно з даними статистичного інституту країни (Turkstat). У вересні інфляція становила 83,45%.

Результат загалом співпав із середнім прогнозом аналітиків, опитаних FactSet та Trading Economics.

Зростання споживчих цін у жовтні склало 3,54% щодо попереднього місяця. У вересні показник дорівнював 3,08%.

Прискорення інфляції спричинене головним чином зростанням цін на транспортні послуги, продукти харчування та безалкогольні напої, свідчать офіційні дані.

Зниження ставки

Незважаючи на рекордні темпи інфляції, Ц Б Туреччини у жовтні знову знизив ключову процентну ставку на 1,5 процентного пункту до 10,5%. Центробанк сигналізував про готовність знову знизити ставку на аналогічну величину наступного засідання, після чого цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, ймовірно, завершиться.

Тим часом темпи зростання цін виробників (індекс PPI) у країні у жовтні прискорилися до 157,7% у річному вираженні порівняно зі 151,5% місяцем раніше. Це рекордне піднесення з початку ведення розрахунків у 1983 році.

Щодо вересня індикатор збільшився на 7,8% після зростання на 4,8% на місяць раніше.

Курс ліри в ході торгів у четвер загалом стабільний і перебуває близько позначки 18,62 за $1. Турецький фондовий індекс BIST 100 знизився на 0,2%, причому з початку поточного року він злетів більш ніж удвічі (на 118%).





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