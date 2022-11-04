Інфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 роки
Рівень інфляції в Туреччині у річному вираженні в жовтні перевищив 85,5%. Це найгірший показник за останні 24 роки. Про це пише
Зростання інфляції
Минулого місяця ціни (індекс CPI) збільшилися на максимальні з червня 1998 85,51% у річному вираженні, згідно з даними статистичного інституту країни (Turkstat). У вересні інфляція становила 83,45%.
Результат загалом співпав із середнім прогнозом аналітиків, опитаних FactSet та Trading Economics.
Зростання споживчих цін у жовтні склало 3,54% щодо попереднього місяця. У вересні показник дорівнював 3,08%.
Прискорення інфляції спричинене головним чином зростанням цін на транспортні послуги, продукти харчування та безалкогольні напої, свідчать офіційні дані.
Зниження ставки
Незважаючи на рекордні темпи інфляції,
Тим часом темпи зростання цін виробників (індекс PPI) у країні у жовтні прискорилися до 157,7% у річному вираженні порівняно зі 151,5% місяцем раніше. Це рекордне піднесення з початку ведення розрахунків у 1983 році.
Щодо вересня індикатор збільшився на 7,8% після зростання на 4,8% на місяць раніше.
Курс ліри в ході торгів у четвер загалом стабільний і перебуває близько позначки 18,62 за $1. Турецький фондовий індекс BIST 100 знизився на 0,2%, причому з початку поточного року він злетів більш ніж удвічі (на 118%).