Через землетрус у Туреччині в Україні подорожчають окремі продукти - EastFruit

У зв'язку із землетрусом в Туреччині імпортери почали підвищувати ціни в Україні на окремі види продукції. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit .

Так, вартість імпортного огірка на сьогоднішній день становить 80-97 грн/кг ($2,19-2,65/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Це також на 33% дорожче, ніж у середині лютого минулого року.

Основною причиною подорожчання імпортного огірка стала обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку. Після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму.

Ключові гравці ринку вважають, що огірок і надалі дорожчатиме, при цьому зростання цін у цьому сегменті триватиме, як мінімум, до кінця лютого. Імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки, навіть попри те, що через подорожчання попит на імпортні огірки на ринку України поступово слабшає.

Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався.

Про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі господарства, при цьому їх продукція коштує дорожче за імпортну, насамперед через більш високу собівартість, адже через перебої з електроенергією витрати на опалення суттєво зросли.

В Україні також дорожчають томати .

Постачальником тепличної продукції на український ринок у цей час року також виступає Туреччина. Але ще наприкінці січня через несприятливі погодні умови в Туреччині істотно зменшилися поставки тепличних овочів на зовнішні ринки.

При цьому, пропозиція тепличних томатів на українському ринку скоротилася до мінімуму. Більшість тепличних комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів попереднього обороту. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим, що є основним драйвером зростання цін.

На цьому тлі варто згадати оприлюднені Держстатом ціни на продукти харчування. Подекуди зростання цін склало у річному вимірі майже до 80%.

За даними відомства, найбільше здорожчали такі продукти:

фрукти — на 77%

яйця — на 73,3%

риба та рибопродукти — на 45,5%

овочі — на 34,0%

цукор — на 31, 8%

олія — на 29,1%

Хліб та хлібопродукти додали у ціні 28,8%, макаронні вироби —27,2%, сир — 24,8%, м'ясо та м'ясопродукти —24,1%, хліб — 21,5%, молоко – 19,3%, олія —15,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у тому числі на тютюнові вироби — на 1,2%, алкогольні напої — на 0,5%.

У січні зростання споживчих цін прискорилось до 0,8% за місяць (у грудні – 0,7%).