The Economist: Росія знайшла спосіб фінансувати свою сіру торгівлю нафтою в обхід санкцій

Механізми «сірої» торгівлі російською нафтою все частіше «змащуються» грошима Кремля, інформує ZN.ua.

The Economist: Росія знайшла спосіб фінансувати свою сіру торгівлю нафтою в обхід санкцій
© Фото из открытых источников

24 лютого США «відзначили» річницю вторгнення Владіміра Путіна в Україну, заморозивши активи ще десятка російських банків. Велика Британія і ЄС теж розширили свої «чорні списки». Частково причиною посилення санкцій було бажання закрити лазівки. Америка пояснила, що переслідує «цілі, які ухиляються від виконання санкцій». А Європа пообіцяла карати тих, хто «зраджує українців».

Але розслідування The Economist і Source Material свідчить, що російське ухилення від санкцій стає тільки більш вигадливим, особливо коли йдеться про санкції проти нафти, яка фінансує путінську війну.

Місяць тому Європа запровадила заборону на імпорт нафтопродуктів. А ще раніше було заборонено купувати російську сиру нафту. Щоб зберегти глобальні поставки, водночас обмеживши доходи Путіна, ЄС дозволив своїм транспортним і страховим компаніям, а також банкам продовжувати обслуговувати російський експорт в інші країни, якщо нафта продається нижче цінової «стелі», встановленої G7. Але все спрацювало не так, як було задумано. Більшість країн за межами Заходу не запровадили свої санкції, що дозволило постати цілій армії сумнівних посередників, недосяжних для зусиль Захожу.

«Наше розслідування проливає світло на шматочок пазлу, якого не вистачало: як їхня торгівля фінансується», - пише The Economist.


Лесь Димань, ZN.ua





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