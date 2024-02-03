«Індексу Біг-Мака» від The Economist: гривня недооцінена, але ситуація покращилась

На даний час гривня недооцінена на 48,4%.

Видання The Economist вчергове оновило «індексі Біг-Мака», за яким українська гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу, пише ain.ua, інформує ZN.ua.

«Індексу Біг-Мака» від The Economist: гривня недооцінена, але ситуація покращилась
© НБУ / Flickr

Для порівняння, в січні минулого року українська гривня виявилася недооціненою на 53,5%, у січні 2022 цей показник становив 51,7%, а на початку 2021 року — 54,9%.

Наразі Біг-Мак в Україні коштує 110 гривень, у той же час у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 19,33 грн/$.

Відповідно до оцінок журналістів, найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін.

Щодо переоціненних валют, то найбільшими є швейцарський франк (на 43,5%), норвезька крона (на 25,5%), уругвайське песо (на 23,7%), аргентинський песо (на 7,4%), євро (на 3,1%), шведська крона (на 3,1%), костариканський колон (на 0,4%), британський фунт (на 0,4%).

«Індекс Біг-Мака» був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Однак «індекс Біг-Мака» є лише однією з багатьох методик, які використовуються для оцінки купівельної спроможності валют. Інші методики можуть давати інші результати.


Олена Середа, ZN.ua





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